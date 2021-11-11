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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес не нужен «Барселоне» как игрок, но он может получить работу в структуре клуба

11 Ноября 2021 • 00:39 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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20.11 23:00

На днях стало известно, что 38-летний защитник Дани Алвес планирует вернуться в «Барселону». Бразилец хочет набрать форму перед предстоящим чемпионатом мира путем выступлений на высоком уровне, чтобы заслужить вызов в состав национальной команды.

Однако, каталонцы не видят смысла приглашать Алвеса к себе в качестве игрока. «Сине-гранатовые» готовы лишь предложить ему работу в структуре клуба, что положительно отобразилось бы и на их репутации.

Пока неизвестно, согласится ли сам бразилец на подобный расклад событий. Добавим, что Алвес в свое время провел в «Барселоне» восемь лет, выступая за испанский гранд в период с 2008 по 2016 год.

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Барселона Дани Алвес
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