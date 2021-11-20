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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле во второй раз при Хави опоздал на тренировку «Барселоны»

20 Ноября 2021 • 17:43 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
1.38 4.75 8.50
Через 4 ч. 41 мин.

Несмотря на то, что новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес изъявил желание сделать Усмана Дембеле лидером каталонской команды, сам футболист пока не оправдывает возложенные на него надежды. Француз снова нарушил установленные наставником правила, во второй раз опоздав на тренировку.

Как свидетельствует местное издание Mundo Deportivo, Дембеле перепутал расписание – он посчитал, что должен приехать на базу клуба в обед, а не утром. Сообщается, что игрок выбрался из дома лишь после звонка тренеров.

Скорее всего, вингер будет вынужден заплатить еще один штраф. К слову, он не попал в заявку «сине-гранатовых» на дерби с «Эспаньолом», которое станет для Хави дебютным на посту наставника испанского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Skywoker
20 Ноября 2021 в 18:07
так он не умеет читать и писать
ему надо показывать на бананах
один банан - утро, два банана - обед
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