Дембеле во второй раз при Хави опоздал на тренировку «Барселоны»

Несмотря на то, что новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес изъявил желание сделать Усмана Дембеле лидером каталонской команды, сам футболист пока не оправдывает возложенные на него надежды. Француз снова нарушил установленные наставником правила, во второй раз опоздав на тренировку.

Как свидетельствует местное издание Mundo Deportivo, Дембеле перепутал расписание – он посчитал, что должен приехать на базу клуба в обед, а не утром. Сообщается, что игрок выбрался из дома лишь после звонка тренеров.

Скорее всего, вингер будет вынужден заплатить еще один штраф. К слову, он не попал в заявку «сине-гранатовых» на дерби с «Эспаньолом», которое станет для Хави дебютным на посту наставника испанского гранда.