Педри вернулся к занятиям в основной группе «Барселоны»

По всей видимости, после завершения паузы на матчи сборных, новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес получит пополнение в составе в виде восстановившихся от травм игроков.

Пресс-служба каталонцев путем своих социальных сетей проинформировала, что к тренировочным занятиям в общей группе вернулись сразу несколько футболистов – лазарет команды покинули Педри и Серхи Роберто.

Правда, Роберто вряд ли получит свое игровое время при новом наставнике, ведь ранее испанские СМИ писали о том, что Хави разрешил руководству «сине-гранатовых» выставить одного из капитанов на трансфер.

К слову, свой первый поединок на новой должности Хави проведет 20-го ноября в дерби Каталонии против «Эспаньола».