Первый опыт выступлений на Туманном Альбионе выдался не самым удачным для полузащитника Сауля Ньигеса – игрок, права на которого принадлежат «Атлетико», не смог закрепиться в составе «Челси» и уже зимой намерен покинуть команду.

Ранее сообщалось, что на такой шаг футболист готов пойти из-за заинтересованности «Барселоны». Каталонцы еще летом желали подписать Сауля, но проиграли конкуренцию. Сейчас же «сине-гранатовые» хотят взять испанца в аренду, а стороны даже встретились для обсуждения возможной сделки, свидетельствует издание Todofichajes.

Отмечается, что в услугах хавбека лично заинтересован новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.