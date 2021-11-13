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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сауль может променять «Челси» на «Барселону» уже зимой – стороны начали обсуждать арендное соглашение слухи

13 Ноября 2021 • 19:47 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1.40 4.80 7.80
20.11 23:00

Первый опыт выступлений на Туманном Альбионе выдался не самым удачным для полузащитника Сауля Ньигеса – игрок, права на которого принадлежат «Атлетико», не смог закрепиться в составе «Челси» и уже зимой намерен покинуть команду.

Ранее сообщалось, что на такой шаг футболист готов пойти из-за заинтересованности «Барселоны». Каталонцы еще летом желали подписать Сауля, но проиграли конкуренцию. Сейчас же «сине-гранатовые» хотят взять испанца в аренду, а стороны даже встретились для обсуждения возможной сделки, свидетельствует издание Todofichajes.  

Отмечается, что в услугах хавбека лично заинтересован новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Барселона Сауль Ньигес
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