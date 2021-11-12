Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает анализировать рынок, находясь в поиске новых игроков для усиления состава каталонцев. В этот раз местным журналистам удалось разузнать еще об одной кандидатуре, которую специалист обсуждал с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Согласно информации, предоставленной инсайдером Педру Алмейдой, Хави хотел бы вернуть в команду полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару, являющегося воспитанником академия «Ла Масия».

Примечательно, что передовые роли испанец в «Барселоне» никогда не занимал, покинув Каталонию еще в 2013 году. Сейчас же 30-летний футболист не получает регулярную игровую практику в Англии, что может сказаться на его решении.