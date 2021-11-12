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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави запросил у руководства «Барселоны» вернуть в Каталонию воспитанника клуба слухи

12 Ноября 2021 • 12:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.50 4.85 6.50
20.11 20:30

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает анализировать рынок, находясь в поиске новых игроков для усиления состава каталонцев. В этот раз местным журналистам удалось разузнать еще об одной кандидатуре, которую специалист обсуждал с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Согласно информации, предоставленной инсайдером Педру Алмейдой, Хави хотел бы вернуть в команду полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару, являющегося воспитанником академия «Ла Масия».

Примечательно, что передовые роли испанец в «Барселоне» никогда не занимал, покинув Каталонию еще в 2013 году. Сейчас же 30-летний футболист не получает регулярную игровую практику в Англии, что может сказаться на его решении.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Тьяго Алькантара
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