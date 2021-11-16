Отец Педри запрещал ему стричься под Иньесту

Полузащитник «Барселоны» Педри стал открытием «блауграны». В интервью пресс-службе сборной Испании вундеркинд рассказал забавную историю из детства.

- Я был в парикмахерской с отцом, и там по телевизору показывали матч «Барселоны». Я попросил у парикмахера подстричь меня так, как Андреса Иньесту, потому что он был моим кумиром. На это отец ответил отказом, сказав, что Иньеста лысеет, - заявил Педри.

Педри всего 18 лет, но его трансферная стоимость оценивается в 80 млн евро. В текущем сезоне он выходил на поле лишь в четырех матчах и в эти дни завершает восстановление после травмы.