Хави в восторге от формы Алвеса

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес начинает полноценно работать с футболистами первой команды, которые разъезжались по своим национальным сборным. Новый рулевой «сине-гранатовых» отдельно отметил работу новичка Дани Алвеса.

- Дани Алвес - просто восхитительный футболист. Он невероятный и приносит максимальную пользу для командной атмосферы. Он в великолепной физической форме, и очень жаль, что его нельзя задействовать в матчах до января согласно регламенту, - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что 38-летний Алвес вернулся на «Камп Ноу» на правах свободного агента и не сможет играть до января.