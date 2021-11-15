По всей видимости, новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес слишком амбициозно настроен вернуть команду на прежний уровень. Согласно информации, предоставленной испанскими СМИ, специалист хотел бы построить новую историю клуба вокруг вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салах.

Журналисты издания El Nacional сообщают, что Хави является поклонником игры египтянина и хотел бы пригласить его в Каталонию во что бы то не стало. Более того, руководство «сине-гранатовых» согласно с видением наставника, поэтому уже думает над тем, как осуществить этот план.

При этом, «Барселона» до сих пор не закрыла все свои задолженности, испытывая огромные финансовые проблемы.