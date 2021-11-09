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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: Хави может повлиять на возвращение Месси в «Барселону»

09 Ноября 2021 • 22:37 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.20 6.85 14.00
20.11 19:00

Не успев провести в «ПСЖ» и полгода, нападающий Лионель Месси уже может начать строить планы по возвращению на «Камп Ноу».

В том, что подобный расклад событий возможен уже в 2023 году, уверены журналисты авторитетного испанского издания Marca. Согласно источнику, повлиять на это может новый главный тренер каталонцев Хави Эрнандес, у которого сложились хорошие отношения с аргентинцем.

Также сообщается, что сам Лео разочарован своим стартовым отрезком в составе парижской команды. Он не может адаптироваться и набрать форму, а также постоянно мучается с различного рода травмами.

К слову, осуществить переезд Месси в Каталонию призвал и Винсент Фонт, который занял второе место на недавних выборах нового президента «Барселоны», уступив Жоану Лапорте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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