Источник: Хави может повлиять на возвращение Месси в «Барселону»

Не успев провести в «ПСЖ» и полгода, нападающий Лионель Месси уже может начать строить планы по возвращению на «Камп Ноу».

В том, что подобный расклад событий возможен уже в 2023 году, уверены журналисты авторитетного испанского издания Marca. Согласно источнику, повлиять на это может новый главный тренер каталонцев Хави Эрнандес, у которого сложились хорошие отношения с аргентинцем.

Также сообщается, что сам Лео разочарован своим стартовым отрезком в составе парижской команды. Он не может адаптироваться и набрать форму, а также постоянно мучается с различного рода травмами.

К слову, осуществить переезд Месси в Каталонию призвал и Винсент Фонт, который занял второе место на недавних выборах нового президента «Барселоны», уступив Жоану Лапорте.