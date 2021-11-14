Действующие игроки «Барселоны» считают Хави величайшим полузащитником в истории клуба

«Барселона» сменила главного тренера по ходу сезона, место Рональда Кумана занял другой экс-игрок «сине-гранатовых» Хави. Каталонец считается одним из величайших полузащитников в истории футбола, и действующие игроки думают так же.

Клубная пресс-служба «Барселоны» провела опрос футболистов основного состава, попросив назвать лучшего игрока средней линии в истории клуба. Большинство ответов было ожидаемым: Хави. Такой вариант выбрали Херард Пике, Серхи Роберто, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фати, Рики Пуч, Эрик Гарсия, Мемфис Депай и Гави.

Конечно же, объективность данного опроса в сегодняшних реалиях весьма сомнительна.