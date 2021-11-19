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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не намерена отпускать Гави

19 Ноября 2021 • 09:28 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1.38 4.75 8.50
20.11 23:00

На днях появилась информация, что «Челси» желает увести из-под носа у «Барселоны» 17-летнего полузащитника Гави, воспользовавшись клаузулой в контракте футболиста. Лондонцы надеялись предложить каталонцам указанные 50 миллионов евро до того, как испанец переподпишет с клубом соглашение.

Однако, журналист Фабрицио Романо сообщает, что в Каталонии не обеспокоены этой ситуацией. Согласно предоставленным данным, «сине-гранатовые» уверены, что уже совсем скоро Гави поставит свою подпись под новым трудовым договором и останется в команде.

Игрок свяжет свое будущее с «Барселоной» на пять лет, а также получит прибавку к зарплате. Напомним, что молодой хавбек осенью начал регулярно вызываться во взрослую сборную Испании при Луисе Энрике.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Гави
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