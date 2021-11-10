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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Желаю удачи, но только не в матчах с «Реалом»: Карвахаль поприветствовал Хави

10 Ноября 2021 • 00:51 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1.40 4.80 7.80
20.11 23:00

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался касательно назначения Хави Эрнандеса на должность главного тренера «Барселоны». Игрок заявил, что рад за бывшего партнера по сборной Испании, а также в шуточной форме пожелал специалисту добиться успехов на новом поприще.

«Желаю Хави удачи, но только не в матчах с «Реалом». Уверен, он знает, как изменить ситуацию в клубе. Не стоит списывать их со счетов. Вспомните, как мы когда-то отставали от «сине-гранатовых» на 12 очков, но в последствии стали чемпионами после прихода Зинедина Зидана», - приводит слова испанца издание Marca.

Напомним, что свой первый поединок на посту наставника Хави проведет на следующий выходных – дебют придется на каталонское дерби с «Эспаньолом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Даниэль Карвахаль
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