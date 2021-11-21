​Хави начал со скромной победы: «Барселона» обыграла «Эспаньол»

В субботу вечером Хави проводил первый матч в качестве главного тренера «Барселоны». «Сине-гранатовые» на заполненном «Камп Ноу» играли в дерби против «Эспаньола».
«Барселона» много времени проводила с мячом, но особых дивидендов это команде не приносило. Единственный гол подопечные Хави провели с пенальти, который был назначен на старте второго тайма. Одиннадцатиметровый реализовал Мемфис Депай.
Хави начал со скромной победы в дерби, но сейчас «Барселоне» не до жиру – результат во главе всего. Набор трёх очков позволил каталонцам подняться на шестую позицию в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис 48'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 64' 88' ( Демир Юсуф ( 88') • Пике Херард • Гарсия Эрик • Альба Жорди • Гонсалес Нико 88' ( Араухо Рональд ( 88') • Бускетс Серхио 78' ( Пуч Рикард ( 78') • Де Йонг Френки • 83'Депай Мемфис • Гави 70' ( Коутиньо Филиппе ( 70') • Де Йонг Люк
Запасные: Бальде Алехандро • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Ленгле Клеман • Нето Мурара • Abdessamad Ezzalzouli • 59'Роберто Серхи
Лопес Диего • Видаль Алеш • Серхи Гомес • Давид Лопес 56' ( Рибаудо Нико ( 56') • Кабрера Леандро • Педроса Адриа • 60'Эмбарба Адриан 78' ( Лэй У ( 78') • Эррера Янгель 78' ( Димата Ландри ( 78') • Дардер Серхи • Пуадо Хавьер 56' ( Ману Морланес ( 56') • Рауль де Томас
Запасные: Калеро Фернандо • Мелендо Оскар • Дидак Вилья • Морон Лоренцо • Мерида Фран • Льямбрич Мигель • Баре Кейди • Гарсия Жоан
20 ноября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
С дебютной победой Хави и Барсу, но по-другому как вымученной, ее не назвать. Работы много.
понравились каталонцы примерно до 65 минуты, это было в стократ лучше, чем в крайнем, мною просмотренном матче с Вальекано, при Кумане.
а так - всех cules с первой победой при Хави!