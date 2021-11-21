​Хави начал со скромной победы: «Барселона» обыграла «Эспаньол»

В субботу вечером Хави проводил первый матч в качестве главного тренера «Барселоны». «Сине-гранатовые» на заполненном «Камп Ноу» играли в дерби против «Эспаньола».

«Барселона» много времени проводила с мячом, но особых дивидендов это команде не приносило. Единственный гол подопечные Хави провели с пенальти, который был назначен на старте второго тайма. Одиннадцатиметровый реализовал Мемфис Депай.

Хави начал со скромной победы в дерби, но сейчас «Барселоне» не до жиру – результат во главе всего. Набор трёх очков позволил каталонцам подняться на шестую позицию в турнирной таблице испанской Ла Лиги.