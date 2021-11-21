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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави начал со скромной победы: «Барселона» обыграла «Эспаньол»

21 Ноября 2021 • 00:56 Комментировать (6)
Барселона
1:0
Эспаньол
окончен

В субботу вечером Хави проводил первый матч в качестве главного тренера «Барселоны». «Сине-гранатовые» на заполненном «Камп Ноу» играли в дерби против «Эспаньола».

«Барселона» много времени проводила с мячом, но особых дивидендов это команде не приносило. Единственный гол подопечные Хави провели с пенальти, который был назначен на старте второго тайма. Одиннадцатиметровый реализовал Мемфис Депай.

Хави начал со скромной победы в дерби, но сейчас «Барселоне» не до жиру – результат во главе всего. Набор трёх очков позволил каталонцам подняться на шестую позицию в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Протокол игры  
Барселона 1:0 Эспаньол
(1:0) Депай Мемфис 48'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   64'   88' (Демир Юсуф (   88') Пике Херард Гарсия Эрик Альба Жорди Гонсалес Нико   88' (Араухо Рональд (   88') Бускетс Серхио   78' (Пуч Рикард (   78') Де Йонг Френки   83' Депай Мемфис Гави   70' (Коутиньо Филиппе (   70') Де Йонг Люк
Запасные: Бальде Алехандро Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Нето Мурара Abdessamad Ezzalzouli   59' Роберто Серхи
Лопес Диего Видаль Алеш Серхи Гомес Давид Лопес   56' (Рибаудо Нико (   56') Кабрера Леандро Педроса Адриа   60' Эмбарба Адриан   78' (Лэй У (   78') Эррера Янгель   78' (Димата Ландри (   78') Дардер Серхи Пуадо Хавьер   56' (Ману Морланес (   56') Рауль де Томас
Запасные: Калеро Фернандо Мелендо Оскар Дидак Вилья Морон Лоренцо Мерида Фран Льямбрич Мигель Баре Кейди Гарсия Жоан
20 ноября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Nuradin.sulaimanov
21 Ноября 2021 в 01:11
Ну а чё, почти весь состав из барсы б,парни ещё не очень опытны. Думаю вскором времени будут тащить
ARTUR
21 Ноября 2021 в 01:08
Не думаю что были люди которые думали что придет волшебник Хави ,махнет палочкой ,наложит штрафы и Барса полетит ,игра унылая , Даже первый матч Сетьена был повеселей . С победой. Подождем .
Bartimeus
21 Ноября 2021 в 01:06
Натужная, нервная победа. Физики хватает минут на 70, после ухода Бускетса центр отдали просто на растерзание. Мысли в атаке прибавилось не намного. Типичная ситуация - игрок с мячом стоит и ждет пока кто-то откроется под мяч, а никто и не бежит. А если комбинация прокатывает, то все не на ход, как-то культура паса хромает. Кстати, ведь и брака очень много. Понравились Гави и марокканец, старались.
С дебютной победой Хави и Барсу, но по-другому как вымученной, ее не назвать. Работы много.
Element-22
21 Ноября 2021 в 01:04
в силу различных обстоятельств вообще перестал смотреть футбол за исключением матчей МЮ. на сегодня оставалась последняя ставка на победу Барсы, думал, включу фоном и буду заниматься своими делами, но когда услышал голос Уткина, уже не смог оторваться.
понравились каталонцы примерно до 65 минуты, это было в стократ лучше, чем в крайнем, мною просмотренном матче с Вальекано, при Кумане.
Pol-black
21 Ноября 2021 в 01:42
Уткин - это да, ностальгия... что у МЮ, что у Барсы - работы у новых тренеров (кто бы ни пришёл на место Оле) просто завались.
Pol-black
21 Ноября 2021 в 01:03
отмучились. первый тайм хорошо сыграли и начало второго так же. а потом отдали инициативу и чуть не проиграли даже. по крайней мере по моментам попугаи смотрелись намного лучше. в защите как беда была, так и остаётся. у Хави очень много работы. что в психологическом плане, что в плане построения игры.
а так - всех cules с первой победой при Хави!
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окончен Севилья 2:2 Алавес
окончен Атлетико М 1:0 Осасуна
окончен Барселона 1:0 Эспаньол
21.11  16:00 Хетафе ... Кадис 1.84 3.4 4.9
21.11  18:15 Гранада ... Реал Мадрид 5.8 4.7 1.53
21.11  20:30 Эльче ... Бетис 3.6 3.4 2.13
21.11  23:00 Реал Сосьедад ... Валенсия 1.74 3.85 4.9
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20 Ноября
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