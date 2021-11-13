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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кафу считает, что Дани Алвес является более совершенным футболистом, чем он

13 Ноября 2021 • 22:49 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1.37 4.90 8.50
20.11 23:00

Легендарный правый защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу прокомментировал возвращение Дани Алвеса в «Барселону» в 38-летнем возрасте.

Бразилец считает, что по состоянию на сегодня Алвес может помочь каталонской команде. Одним из невероятно важных аспектов Кафу отмечает опыт самого титулованного футболиста в мировой истории.

Также Кафу отметился довольно неожиданным высказыванием, назвав Алвеса более совершенным игроком. «Дани лучше меня. Он до сих пор готов физически и планирует играть за сборную на чемпионате мира. Отличная сделка для клуба», - подытожил эксперт свою речь в интервью Agencia EFE.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кафу Дани Алвес
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