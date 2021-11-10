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Чемпионат Испании. Ла Лига

Спортивный директор «Барселоны» запросил расторжение контракта спустя пару дней после назначения Хави

10 Ноября 2021 • 23:30 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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20.11 23:00

Рамон Планес, который с августа 2020 года занимал должность спортивного директора «Барселоны», запросил расторжение контракта у руководства каталонцев. Это случилось спустя несколько дней после назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера.

Свое решение специалист объяснил тем, что ему нужен новый вызов в карьере. «Сине-гранатовые» согласились одобрить запрос Планеса несмотря на то, что срок действия его соглашения истекает аж в 2023 году. Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Фабрицио Романо со ссылкой на своего коллегу по цеху Фернандо Поло.

К слову, именно Планес привел в «Барселону» Педри и Рональда Араухо, которые на данный момент считаются одними из самых перспективных футболистов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рамон Планес
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