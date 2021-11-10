Спортивный директор «Барселоны» запросил расторжение контракта спустя пару дней после назначения Хави

Рамон Планес, который с августа 2020 года занимал должность спортивного директора «Барселоны», запросил расторжение контракта у руководства каталонцев. Это случилось спустя несколько дней после назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера.

Свое решение специалист объяснил тем, что ему нужен новый вызов в карьере. «Сине-гранатовые» согласились одобрить запрос Планеса несмотря на то, что срок действия его соглашения истекает аж в 2023 году. Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Фабрицио Романо со ссылкой на своего коллегу по цеху Фернандо Поло.

К слову, именно Планес привел в «Барселону» Педри и Рональда Араухо, которые на данный момент считаются одними из самых перспективных футболистов команды.