«Барселона» выигрывает домашнее дерби Каталонии уже 14 матчей подряд

Придя на должность главного тренера «Барселоны», Хави Эрнандес тут же взялся придерживаться традиций каталонского клуба. В своем дебютном матче испанский специалист добыл победу в дерби Каталонии против «Эспаньола».

Таким образом, новому тренерскому штабу удалось продлить серию, которая длится уже около пяти лет – «сине-гранатовые» вот уже 14 поединков подряд выигрывают у своего принципиального соперника на «Камп Ноу». К тому же, в 11 из этих встреч «Барселона» сохраняла свои ворота сухими.

Добавим, что набранные три очка помогли подопечным Хави немного улучшить свое положение в турнирной таблице и ближе подобраться к лидерам чемпионата Испании, взобравшись на шестую строчку.