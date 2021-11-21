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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выигрывает домашнее дерби Каталонии уже 14 матчей подряд

21 Ноября 2021 • 18:39 Комментировать
Барселона
1:0
Эспаньол
окончен

Придя на должность главного тренера «Барселоны», Хави Эрнандес тут же взялся придерживаться традиций каталонского клуба. В своем дебютном матче испанский специалист добыл победу в дерби Каталонии против «Эспаньола».

Таким образом, новому тренерскому штабу удалось продлить серию, которая длится уже около пяти лет – «сине-гранатовые» вот уже 14 поединков подряд выигрывают у  своего принципиального соперника на «Камп Ноу». К тому же, в 11 из этих встреч «Барселона» сохраняла свои ворота сухими.

Добавим, что набранные три очка помогли подопечным Хави немного улучшить свое положение в турнирной таблице и ближе подобраться к лидерам чемпионата Испании, взобравшись на шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона
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