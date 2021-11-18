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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселоне» не удалось продать Коутиньо «Ньюкаслу»

18 Ноября 2021 • 14:20 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
2.65 3.45 2.60
20.11 18:00

На днях стало известно, что полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо все же останется в команде как минимум до конца сезона. Клуб хотел расстаться с бразильцем, который не является игроком стартового состава, при этом получая одну из самых высоких зарплат.

Впрочем, уход футболиста не состоялся по двум причинам, передает издание Fichajes. Первая – желание самого Коутиньо продолжить выступления за каталонцев. Второе – трудности в переговорах с «Ньюкаслом». Стороны не смогли уладить все детали сделки, приостановив переговоры.

Примечательно, что в текущем сезоне Коутиньо отметился лишь одним результативным действием за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Филиппе Коутиньо
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