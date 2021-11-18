«Барселоне» не удалось продать Коутиньо «Ньюкаслу»

На днях стало известно, что полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо все же останется в команде как минимум до конца сезона. Клуб хотел расстаться с бразильцем, который не является игроком стартового состава, при этом получая одну из самых высоких зарплат.

Впрочем, уход футболиста не состоялся по двум причинам, передает издание Fichajes. Первая – желание самого Коутиньо продолжить выступления за каталонцев. Второе – трудности в переговорах с «Ньюкаслом». Стороны не смогли уладить все детали сделки, приостановив переговоры.

Примечательно, что в текущем сезоне Коутиньо отметился лишь одним результативным действием за «сине-гранатовых» во всех турнирах.