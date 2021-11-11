Ла Лига намерена заблокировать возможный переход Дани Алвеса в «Барселону» - клуб достиг лимита зарплат

Оказывается, возвращение Дани Алвеса в «Барселону» может сорваться даже в том случае, если обе стороны согласятся на подобный расклад событий. При этом, испанские СМИ сообщают, что каталонцы не горят желанием предлагать бразильцу контракт.

Но, если же футболисту удастся переубедить «сине-гранатовых», в ситуацию вмешается руководство Ла Лиги. Согласно источнику Mundo Deportivo, подписание Алвеса будет заблокировано из-за потолка зарплат, который и так превышает ведомость «Барселоны».

В добавок к этому, Ла Лига предупредила клуб, что начнет расследование, если игроку пропишут зарплату в один евро в месяц.