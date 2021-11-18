На прошлой неделе испанские СМИ удивили футбольную общественность, заявив, что новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес собирается построить новую историю каталонского клуба вокруг лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Как оказывается, такое развитие событий действительно возможно, несмотря на скептическое отношения к этому различных экспертов. Издание El Nacional, которое и предоставило данную информацию, спустя несколько дней поделилось новыми инсайдами.

Согласно источнику, сам Салах не против решиться на подобный шаг и перебраться в Ла Лигу уже следующим летом. Напомним, что египтянин до сих пор не договорился с «Ливерпулем» по новому контракту, требуя зарплату в размере 500 тысяч евро в неделю.