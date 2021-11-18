Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах не исключает возможности променять «Ливерпуль» на «Барселону» слухи

18 Ноября 2021 • 14:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.50 4.85 6.50
20.11 20:30

На прошлой неделе испанские СМИ удивили футбольную общественность, заявив, что новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес собирается построить новую историю каталонского клуба вокруг лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Как оказывается, такое развитие событий действительно возможно, несмотря на скептическое отношения к этому различных экспертов. Издание El Nacional, которое и предоставило данную информацию, спустя несколько дней поделилось новыми инсайдами.

Согласно источнику, сам Салах не против решиться на подобный шаг и перебраться в Ла Лигу уже следующим летом. Напомним, что египтянин до сих пор не договорился с «Ливерпулем» по новому контракту, требуя зарплату в размере 500 тысяч евро в неделю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену для Рюдигера слухи
14:43 · Англия. Премьер-лига
Салах не исключает возможности променять «Ливерпуль» на «Барселону» слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не удалось продать Коутиньо «Ньюкаслу»
13:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
12:20 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянгом интересуются два европейских гранда
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Далот дал согласие на переход в «Рому» 1
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Триппьера
00:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай 4
00:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович и де Врей – на радаре «Ньюкасла» 2 слухи
17 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» уже знают преемника Клоппа – это не Джераррд
Все новости
Рекомендуем