Уткин сравнил Хави с Карпиным

Популярный ютуб-блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о новом наставнике каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесе. Он провел параллель с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

В своем телеграм-канале Уткин написал, что испанский специалист находится в положении Валерия Георгиевича – от него требуется результат. По словам Василия, главное, чем нужно обзавестись Хави – это уверенность.

Накануне «сине-гранатовые» провели дебютный поединок под руководством нового тренерского штаба. «Барселона» на «Камп Ноу» отпраздновала минимальную победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0. Судьбу дерби решил гол Депая с пенальти.