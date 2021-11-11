«Особо не разогнаться»: Стал известен трансферный бюджет «Барселоны» на январь

Несмотря на то, что различные источники вовсю говорят об интересе «Барселоны» к ряду игроков топ-уровня, осуществить переходы каталонскому клубу будет невероятно трудно из-за финансового положения. Клуб до сих не закрыл большую часть долгов, что сковывает их в плане трат на новых футболистов.

Согласно информации, предоставленной ESPN, в распоряжении Хави будет лишь 10 миллионов евро на усиление состава зимой. Как итог, «сине-гранатовые» надеются предлагать клубам арендные соглашения с последующим правом выкупа, чтобы хоть как-то выйти из ситуации.

Напомним, что ранее в Каталонию активно сватали вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, а также представителей сборной Испании Дани Ольмо и Феррана Торреса.