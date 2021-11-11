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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Особо не разогнаться»: Стал известен трансферный бюджет «Барселоны» на январь

11 Ноября 2021 • 16:08 Комментировать (2)
Барселона
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Эспаньол
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20.11 23:00

Несмотря на то, что различные источники вовсю говорят об интересе «Барселоны» к ряду игроков топ-уровня, осуществить переходы каталонскому клубу будет невероятно трудно из-за финансового положения. Клуб до сих не закрыл большую часть долгов, что сковывает их в плане трат на новых футболистов.

Согласно информации, предоставленной ESPN, в распоряжении Хави будет лишь 10 миллионов евро на усиление состава зимой. Как итог, «сине-гранатовые» надеются предлагать клубам арендные соглашения с последующим правом выкупа, чтобы хоть как-то выйти из ситуации.

Напомним, что ранее в Каталонию активно сватали вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, а также представителей сборной Испании Дани Ольмо и Феррана Торреса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ALKL
11 Ноября 2021 в 18:53
В не лучшее время пришел Хави, в межсезонье, завтра если каталонцы на конец сезона не смогут попасть в ЛЧ все скажут - Ой боже, какой Хави физрук... Уважаю Хави как футболиста и человека в целом и жаль что он не получил свою ЗМ и Иньеста тоже.
Андрей Трунов
11 Ноября 2021 в 16:19
На Кокорина хватит.
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