Хави прокомментировал дебютную победу на посту главного тренера «Барселоны»

В рамках 14-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем поле принимала «Эспаньол». Хозяева отпраздновали победу в дебютном матче под руководством Хави Эрнандеса со счетом 1:0. Единственный гол с 11-метровой отметки забил голландский форвард Мемфис Депай.

«Меня устроил результат, я доволен. Нам пришлось приложить усилия для победы, но сейчас всем непросто. «Барселоне» необходимо меняться. Мы постараемся улучшать свою игру. Мне нравится энтузиазм болельщиков, они заряжают команду», - приводит слова тренера газета Marca.

Благодаря победе на счету «сине-гранатовых» стало 20 баллов, команда поднялась на седьмое место в таблице.