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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал дебютную победу на посту главного тренера «Барселоны»

21 Ноября 2021 • 09:18 Комментировать
Барселона
1:0
Эспаньол
окончен

В рамках 14-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем поле принимала «Эспаньол». Хозяева отпраздновали победу в дебютном матче под руководством Хави Эрнандеса со счетом 1:0. Единственный гол с 11-метровой отметки забил голландский форвард Мемфис Депай.

«Меня устроил результат, я доволен. Нам пришлось приложить усилия для победы, но сейчас всем непросто. «Барселоне» необходимо меняться. Мы постараемся улучшать свою игру. Мне нравится энтузиазм болельщиков, они заряжают команду», - приводит слова тренера газета Marca.

Благодаря победе на счету «сине-гранатовых» стало 20 баллов, команда поднялась на седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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