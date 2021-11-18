Бархуан: «Барселона» должна бороться за золотые медали чемпионата

Серхи Бархуан, который провел несколько матчей в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Барселоны», рассказал, чего можно ожидать от назначения на пост наставника Хави Эрнандеса.

Специалист считает, что команде потребуется время, чтобы вернуть себе лидирующие позиции во внутреннем первенстве. «С Хави будет большой спрос, но надо понимать трудность ситуации. Нужно подождать, тогда и будет виден прогресс. Такой клуб, как «Барселона», должен бороться за золотые медали чемпионата», - цитирует Бархуана местное издание Sport.

Отметим, что пока каталонцы находятся далеко от выполнения своих целей на текущий сезон, расположившись лишь в середине турнирной таблицы Ла Лиги.