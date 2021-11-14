Судя по всему, «Барселоне» предстоят долгие и непростые переговоры с «Челси» в ближайшее зимнее трансферное окно, которое открывается в январе. Испанская пресса пишет о том, что каталонцы намерены забрать у лондонского клуба сразу троих футболистов.

По информации журналистов AS, наставник Хави Эрнандес заинтересован в Каллуме Хадсоне-Одои, Хакиме Зиеше и Кристиане Пулишиче. Пока неизвестно, кого из игроков «сине-гранатовые» хотят взять в аренду, а кого попытаются подписать на полноценной основе.

Напомним, что «Барселона» слегка ограничена в финансовом плане – на зимние трансферы новому тренерскому штабу будет выделено всего десять миллионов евро.