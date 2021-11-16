Аспас: «У Хави нет опыта, но в своё время его не было и у Гвардиолы»

Форвард «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас поделился мнением по поводу возвращения в «Барселону» Хави, который назначен главным тренером, и защитника Дани Алвеса.

- Приход Хави на тренерский мостик «Барселоны» - это очень хорошо, - приводит слова Аспаса Cadena Ser. - У него нет опыта, но в своё время его не было и у Гвардиолы. Если он хоть наполовину столь же хороший тренер, каким был футболистом, это будет здорово для лиги. Алвес принесет в раздевалку опыт и всё то, чего там не хватает сейчас.

Напомним, что Хави заменил Рональда Кумана, а Алвес вернулся на «Камп Ноу» на правах свободного агента, но сможет выйти на поле только с января.