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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич надеется закрепиться в «Барселоне» после прихода Хави

11 Ноября 2021 • 18:07 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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20.11 23:00

Повздорив с Рональдом Куманом, который недавно был уволен с должности главного тренера «Барселоны», полузащитник Миралем Пьянич отправился в аренду в «Бешикташ». Однако, после назначения на пост наставника Хави Эрнандеса босниец намерен реанимировать свою карьеру в Каталонии.

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что Пьянич ждет второго шанса в составе «сине-гранатовых» уже под руководством Хави. Футболист хочет доказать свою профпригодность следующим летом, когда он вернется в команду.

При этом отмечается, что Пьянич является давним поклонником Хави, поэтому он будет вдвойне мотивирован проявить себя перед одним из своих кумиров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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