Пьянич надеется закрепиться в «Барселоне» после прихода Хави

Повздорив с Рональдом Куманом, который недавно был уволен с должности главного тренера «Барселоны», полузащитник Миралем Пьянич отправился в аренду в «Бешикташ». Однако, после назначения на пост наставника Хави Эрнандеса босниец намерен реанимировать свою карьеру в Каталонии.

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что Пьянич ждет второго шанса в составе «сине-гранатовых» уже под руководством Хави. Футболист хочет доказать свою профпригодность следующим летом, когда он вернется в команду.

При этом отмечается, что Пьянич является давним поклонником Хави, поэтому он будет вдвойне мотивирован проявить себя перед одним из своих кумиров.