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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави начал чистку в «Барселоне»: уволен физиотерапевт и тренер по физподготовке

09 Ноября 2021 • 22:05 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
1.40 4.80 7.80
20.11 23:00

Придя на пост главного тренера «Барселоны», Хави Эрнандес тут же взялся искать корни проблем каталонской команды в последнее время. Начал испанский специалист с персонала клуба, уволив сразу двух работников.

Первым стал физиотерапевт Хуанхо Брау, а вслед за ним со своими полномочиями попрощался тренер по физподготовке Альберто Роке. Местное издание Marca сообщает, что такое решение Хави принял после беседы с директором «сине-гранатовых» Матеу Алемани, который пожаловался на постоянные травмы игроков и неправильное расписание занятий с упором на выносливость.

Согласно источнику, в скором времени изменения могут случиться и в медицинском штабе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Don sangre
09 Ноября 2021 в 22:28
Оказывается поговорка про метлу работает не только в России)))
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