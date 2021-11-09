Хави начал чистку в «Барселоне»: уволен физиотерапевт и тренер по физподготовке

Придя на пост главного тренера «Барселоны», Хави Эрнандес тут же взялся искать корни проблем каталонской команды в последнее время. Начал испанский специалист с персонала клуба, уволив сразу двух работников.

Первым стал физиотерапевт Хуанхо Брау, а вслед за ним со своими полномочиями попрощался тренер по физподготовке Альберто Роке. Местное издание Marca сообщает, что такое решение Хави принял после беседы с директором «сине-гранатовых» Матеу Алемани, который пожаловался на постоянные травмы игроков и неправильное расписание занятий с упором на выносливость.

Согласно источнику, в скором времени изменения могут случиться и в медицинском штабе.