«По стопам Конте»: Хави собирается лично следить за весом игроков «Барселоны»

Помимо того, что новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже установил ряд ограничений для футболистов команды, специалист намерен пристально следить за выполнением поставленных задач.

Как свидетельствует испанское издание Diario, Хави предупредил подопечных, что они ежегодно будут взвешиваться на тренировочной базе. Таким образом наставник хочет полностью контролировать состояние каждого из игроков и следить за возможными нарушениями режима.

При этом, главной целью подобной тенденции является желание тренерского штаба уменьшить риск получения травм, которые в последнее время тревожат «сине-гранатовых». Хави считает, что лишний вес являлся одной из ключевых проблем подготовки.