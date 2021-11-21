​Насри: «Агуэро подтвердил мне, что уходит из футбола»

Накануне появилась информация о том, что на следующей неделе Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры футболиста.

Напомним, что в конце октября Серхио Агуэро почувствовал недомогание в виде боли в груди прямо во время матча «Барселоны». У аргентинца проявились проблемы с сердцем.

Информацию о возможном завершении карьеры Серхио Агуэро прокомментировал его экс-партнёр по «Манчестер Сити» Самир Насри.

«Агуэро только что отправил мне сообщение. К сожалению, он подтвердил, что уходит из футбола. Мне очень жаль, потому что это не только хороший игрок, но и очень хороший парень», - цитирует Насри L’Equipe.