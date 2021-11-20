Хави назвал состав «Барселоны» на свой дебютный матч – в соперниках «Эспаньол»

Менее часа осталось до тренерского дебюта Хави Эрнандеса на должности наставника «Барселоны». Примечательно, что первый матч испанского специалиста пришелся на дерби Каталонии против «Эспаньола».

Тренерский штаб уже определился со стартовым составом своей команды. Отмечается, что место в основе нашлось 17-летнему фланговому нападающему Илиас Акомаху – это первое появление молодого испанца во взрослой команде.

В запасе Хави оставил Коутиньо и Рональда Араухо, решив дать шанс Нико и Оскару Мингесе.

Полный стартовый состав выглядит следующим образом:

«Барселона»: Тер Штеген; Мингеса, Пике, Гарсия, Альба, Нико, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Акомах.

Начало поединка – в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.