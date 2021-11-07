Хави сообщил руководству «Барселоны», что ему не нужен Люк де Йонг

По всей видимости, Хави Эрнандес решил следовать примеру Карло Анчелотти в «Реале», также устроив после своего прихода в «Барселону» масштабную чистку состава. Первым игроком, которому укажут на дверь, станет нападающий Люк де Йонг.

Подобной информацией поделились журналисты испанского издания Sport. Согласно источнику, Хави сообщил руководству каталонцев, что габаритный форвард не входит в его планы.

Напомним, в Каталонию голландец попал по инициативе бывшего наставника Рональда Кумана, с которым он работал в сборной Нидерландов. Чтобы расстаться с де Йонгом, «сине-гранатовым» необходимо договориться с «Севилья», которой принадлежат права на футболиста.