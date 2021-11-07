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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сообщил руководству «Барселоны», что ему не нужен Люк де Йонг

07 Ноября 2021 • 00:12 Комментировать (2)
Барселона
...
Эспаньол
20.11 23:00

По всей видимости, Хави Эрнандес решил следовать примеру Карло Анчелотти в «Реале», также устроив после своего прихода в «Барселону» масштабную чистку состава. Первым игроком, которому укажут на дверь, станет нападающий Люк де Йонг.

Подобной информацией поделились журналисты испанского издания Sport. Согласно источнику, Хави сообщил руководству каталонцев, что габаритный форвард не входит в его планы.

Напомним, в Каталонию голландец попал по инициативе бывшего наставника Рональда Кумана, с которым он работал в сборной Нидерландов. Чтобы расстаться с де Йонгом, «сине-гранатовым» необходимо договориться с «Севилья», которой принадлежат права на футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Люк Де Йонг
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Ноября 2021 в 01:09
Согласен..чувак явно не в своем стаде .
Vova52
07 Ноября 2021 в 00:56
vse pravil@no
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