Педри не поможет «Барселоне» в игре с «Атлетико»

В середине сентября полузащитник «Барселоны» Педри повредил бедро, из-за чего пропустил три матча «сине-гранатовых». Уже на неделе молодой испанец вернулся в основную группу и провел 67 минут в поединке против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Как выявилось, выпускать недавно вылечившегося футболиста стало ошибкой – у Педри случился рецидив травмы и теперь Рональд Куман не сможет рассчитывать на него в противостоянии с «Атлетико». К слову, хавбека даже не оказалось в заявке «сине-гранатовых» на игру.

Уточним, что встреча запланирована на вечер субботы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, а текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Liveresult.ru