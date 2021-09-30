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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йоахим Лёв находится в шорт-листе «Барселоны» слухи

30 Сентября 2021 • 12:42 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
2.05 3.50 3.60
02.10 22:00

Скорее всего, разгромное поражение от «Бенфики» станет последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства «Барселоны». Поговаривают, что уже сегодня может быть объявлено об отставке Рональда Кумана после заседания совета директоров.

Ранее назывались разные фамилии возможных преемников голландца, но вот местное издание Mundo Deportivo удивило своей инсайдерской информацией. Согласно источнику, президент клуба Жоан Лапорта рассматривает на должность нового главного тренера бывшего наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

Стоит напомнить, что Лёв покинул немецкую национальную команду по окончании последнего чемпионата Европы, на котором «Бундестим» не удалось пробиться даже в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Йоахим Лёв
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