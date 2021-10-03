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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне – о победе над «Барселоной»: «Провели хорошую игру»

03 Октября 2021 • 10:31 Комментировать
Атлетико М
2:0
Барселона
окончен

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал успех своего клуба 2:0 в матче с «Барселоной» в восьмом туре Ла Лиги.

«Провели хорошую игру, оставались организованными до самого финала. Здорово переходили от оборонительных действий к атакующим. Получилось выступить так, как я того хотел.

Мы впервые противостояли «сине-гранатовым» без Месси. Они привычно для себя доминировали во владении, но суть в том, что Лео – уникальный игрок», - приводит слова Симеоне пресс-служба «Атлетико».

Ранее мнением о поражении «Барселоны» на «Ванда Метрополитано» поделился Рональд Куман.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига Диего Симеоне
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