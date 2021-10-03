Симеоне – о победе над «Барселоной»: «Провели хорошую игру»

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал успех своего клуба 2:0 в матче с «Барселоной» в восьмом туре Ла Лиги.

«Провели хорошую игру, оставались организованными до самого финала. Здорово переходили от оборонительных действий к атакующим. Получилось выступить так, как я того хотел.

Мы впервые противостояли «сине-гранатовым» без Месси. Они привычно для себя доминировали во владении, но суть в том, что Лео – уникальный игрок», - приводит слова Симеоне пресс-служба «Атлетико».

Ранее мнением о поражении «Барселоны» на «Ванда Метрополитано» поделился Рональд Куман.