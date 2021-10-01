Судя по тому, как активно руководство «Барселоны» ищет нового главного тренера для команды, отставку Рональда Кумана уже можно считать вопросом времени. Другое дело, что местные СМИ называют более десяти потенциальных фамилий на пост будущего наставника испанского гранда.

Например, журналист из Каталонии Жерар Ромеро, который не раз отличался правдивыми инсайдами о «сине-гранатовых», поделился, что слухи касательно назначения Андреа Пирло не появились на ровном месте. По его словам, в услугах итальянца лично заинтересован президент Жоан Лапорта.

Но, согласно источнику, владельца в этом желании не поддерживает совет директоров, считая приглашение Пирло ошибкой.