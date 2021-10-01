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Чемпионат Испании. Ла Лига

Журналист: Пирло в «Барселоне» хочет видеть Лапорта, совет директоров - против этого слухи

01 Октября 2021 • 19:45 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
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02.10 22:00

Судя по тому, как активно руководство «Барселоны» ищет нового главного тренера для команды, отставку Рональда Кумана уже можно считать вопросом времени. Другое дело, что местные СМИ называют более десяти потенциальных фамилий на пост будущего наставника испанского гранда.

Например, журналист из Каталонии Жерар Ромеро, который не раз отличался правдивыми инсайдами о «сине-гранатовых», поделился, что слухи касательно назначения Андреа Пирло не появились на ровном месте. По его словам, в услугах итальянца лично заинтересован президент Жоан Лапорта.

Но, согласно источнику, владельца в этом желании не поддерживает совет директоров, считая приглашение Пирло ошибкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
01 Октября 2021 в 20:09
Пирло мне и в Юве нравился... Но там всему мешал эгоизм гелевого... Можно попробовать взять тренером великого итальянца... Может хотя бы защиту он в порядок он произведет, а в нападении там есть кому играть...
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