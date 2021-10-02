Гути опроверг слова о готовности возглавить «Барселону»

Вчера появилась информация, что бывший футболист мадридского «Реала» Гути в разговоре с испанскими журналистами якобы сообщил о готовности возглавить «Барселону», если его туда позовут.

Однако, уже сегодня Гути пришлось опровергать эти слухи. «Я ни за что в жизни не отправился бы работать в «Барселону». У них там сплошной хаос. Наоборот, мне в удовольствие наблюдать за их проигрышами», - приводит слова экс-игрока «сливочных» издание El Larguero.

Стоит отметить, что последней командой в тренерской карьере Гути была «Альмерия», которую специалист покинул по итогам сезона 2019/20. Также он когда-то пребывал в структуре «Реала», работая с молодыми футболистами.