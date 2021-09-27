В «Барселоне», по всей видимости, до сих пор так и не рассчитывают на Филлипе Коутиньо. Несмотря на кадровые проблемы команды, Рональд Куман не особо доверяет бразильцу.

Как итог, представители игрока во всю ищут для своего клиента варианты продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что Коутиньо предлагали «Ливерпулю», в котором ответили отказом. Однако, на полузащитника вышло руководство других английских клубов.

Как передает издание The Sun, лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» намерены уже зимой взять футболиста в аренду. Но, британцы не хотят включать в договор опцию обязательного выкупа.

Напомним, что эксперты портала Transfermarkt оценивают в Коутиньо в 30 миллионов евро, а его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.