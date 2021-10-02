Иньеста назвал имена тренеров, матчи против которых помогали ему прогрессировать

Андрес Иньеста долгое время выступал за «Барселону» и стал одним из выдающихся игроков в истории клуба. При этом, сам футболист в одном из интервью заявил, что своими успехами благодарен не только партнерам и бывшим наставникам, но и некоторым соперникам.

Согласно слов Иньесты, расти как игрок и личность ему помогали встречи с мадридским «Реалом», которые всегда были невероятно важны и вызывали ажиотаж. «Такие противостояния, как против «Реала» во главе с Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, давали невероятный опыт. Я многому научился», - приводит слова испанца BBC.

Напомним, недавно Иньеста сказал, что не исключает возможности вернуться в «Барселону» в ближайшее время.