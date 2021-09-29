​В Испании разрешили заполнять стадионы полностью

В Испании с 1 октября можно заполнять стадионы полностью. О соответствующем решении местного Министерства здравоохранения по итогам встречи с руководителями автономных регионов на своих страницах сообщает Marca.

Отмечается, что открытые стадионы могут заполняться полностью, но при этом люди должны находиться в защитных масках и не принимать пищу.

Решение действует с 1 по 31 октября включительно. Дальше ситуация будет пересмотрена с учётом эпидемиологической обстановки в стране. При этом в настоящий момент ситуация хорошая, в том числе благодаря масштабной вакцинации.