Куман считает, что его команда была достойна большего в игре с «Атлетико»

Энтренадор «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал первое поражение команды в чемпионате Испании. В восьмом туре Ла Лиги каталонцы не устояли в Мадриде под натиском «Атлетико» - 0:2.

«Мы заслуживали больше в этом матче, но не смогли реализовать собственные шансы. Предоставили своим визави слишком много пространства в атаках, которые завершились голами хозяев. Недопустимо ошибаться так грубо на таком уровне», - приводит слова Рональда Кумана Marca.

Перед матчем на «Ванда Метрополитано» президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал неожиданное заявление, сказав, что не станет увольнять Кумана, независимо от результата матча с мадридцами.