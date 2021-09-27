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Гуллит требует от Френки де Йонга лучшей игры

27 Сентября 2021 • 20:47 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
2.12 3.45 3.45
02.10 22:00

Знаменитый голландский футболист Рууд Гуллит прокомментировал выступления Френки де Йонга за «Барселону».

«Я считаю Френки отличным футболистом. Но мне бы хотелось увидеть в его исполнении нечто большее. Его чересчур сильно защищают.

Когда де Йонг плохо играет, это оправдывают тем, что он выступает не в своём амплуа. Но он плох на любой позиции в полузащите. Де Йонг должен давать команде большее», - приводит слова Гуллита Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне хавбек «Барселоны» провёл 6 матчей во всех турнирах, отличившись за этот срок двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рууд Гуллит Френки де Йонг
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