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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рангник может возглавить «Барселону»

30 Сентября 2021 • 15:13 Комментировать (2)
Атлетико М
...
Барселона
2.05 3.50 3.60
02.10 22:00

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник может стать главным тренером «Барселоны», передаёт инсайдер Решад Рахман. По данным источника, немец является является одним из кандидатов на то, чтобы сменить Рональда Кумана на данном посту.

Сообщается, что Рангник мог возглавить «Барселону» ещё в прошлом сезоне, однако тогда руководство клуба решило оставить нидерландца. Сейчас Куман точно будет возглавлять каталонцев на ближайшем матче с «Атлетико», но ряд членов совета директоров «Барсы» выступает за его немедленную отставку.

Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Бенфике» со счётом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Барселона Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
30 Сентября 2021 в 15:59
радует что Барсу будет возглавлять опытный немецкий спец а не какой-то тугой на ум голландец который ничего не добивался с разными клубами...
ARTUR
30 Сентября 2021 в 15:28
Ну если Рахман так сказал то так тому. И быть ,только из локомотивов и брать ,ну и Рашада заодно
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