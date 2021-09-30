Рангник может возглавить «Барселону»

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник может стать главным тренером «Барселоны», передаёт инсайдер Решад Рахман. По данным источника, немец является является одним из кандидатов на то, чтобы сменить Рональда Кумана на данном посту.

Сообщается, что Рангник мог возглавить «Барселону» ещё в прошлом сезоне, однако тогда руководство клуба решило оставить нидерландца. Сейчас Куман точно будет возглавлять каталонцев на ближайшем матче с «Атлетико», но ряд членов совета директоров «Барсы» выступает за его немедленную отставку.

Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Бенфике» со счётом 0:3.