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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать»

01 Октября 2021 • 20:55 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1.90 3.55 4.10
02.10 22:00

Накануне матча с «Барселоной» в Ла Лиге главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о проблемах наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана, которого могут уволить в ближайшее время.

- Я не обращаю внимания на слухи, - заявил аргентинский тренер на пресс-конференции. - Куман не раз демонстрировал характер, и я ему желаю всего самого лучшего. Я понимаю, что он находится в некомфортной ситуации. Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать.

Также Симеоне добавил, что у соперника серьезный состав, а центральный матч тура будет очень сложным.

Матч «Атлетико» - «Барселона» состоится в субботу и начнется в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Рональд Куман Диего Симеоне
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