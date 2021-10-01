Симеоне: «Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать»

Накануне матча с «Барселоной» в Ла Лиге главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о проблемах наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана, которого могут уволить в ближайшее время.

- Я не обращаю внимания на слухи, - заявил аргентинский тренер на пресс-конференции. - Куман не раз демонстрировал характер, и я ему желаю всего самого лучшего. Я понимаю, что он находится в некомфортной ситуации. Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать.

Также Симеоне добавил, что у соперника серьезный состав, а центральный матч тура будет очень сложным.

Матч «Атлетико» - «Барселона» состоится в субботу и начнется в 22:00 мск.