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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес объяснил своё празднование гола в ворота «Барселоны»

03 Октября 2021 • 14:20 Комментировать (1)
Атлетико М
2:0
Барселона
окончен

После забитого в ворота бывшего клуба мяча Луис Суарес сымитировал разговор по телефону.

Установив счёт 2:0, уругваец развернулся в сторону центральной трибуны «Ванда Метрополитано», где находился Рональд Куман, отбывавший свою дисквалификацию. В течение всего матча голландец давал подсказки своим ассистентам с помощью телефонной связи.

«Барселона» - особенный для меня противник. Рад, что мы победили. К этому и стремились.

Свой жест я адресовал не Куману, а всем людям, у которых есть мой номер. Дал детям обещание, что сделаю это», - цитирует Суареса Marca.

Отметим, что «эль пистолеро» теперь имеет голы в ворота всех команд в чемпионате Испании, с которыми он играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Луис Суарес Рональд Куман Ла Лига
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Aegur
03 Октября 2021 в 15:23
У каждого свои тараканы в голове
Кто то забив гол бывшей команде молча бежит на свою половину поля
А кто то просто с гнильцой))
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