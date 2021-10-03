Суарес объяснил своё празднование гола в ворота «Барселоны»

После забитого в ворота бывшего клуба мяча Луис Суарес сымитировал разговор по телефону.
Установив счёт 2:0, уругваец развернулся в сторону центральной трибуны «Ванда Метрополитано», где находился Рональд Куман, отбывавший свою дисквалификацию. В течение всего матча голландец давал подсказки своим ассистентам с помощью телефонной связи.
«Барселона» - особенный для меня противник. Рад, что мы победили. К этому и стремились.
Свой жест я адресовал не Куману, а всем людям, у которых есть мой номер. Дал детям обещание, что сделаю это», - цитирует Суареса Marca.
Отметим, что «эль пистолеро» теперь имеет голы в ворота всех команд в чемпионате Испании, с которыми он играл.
Кто то забив гол бывшей команде молча бежит на свою половину поля
А кто то просто с гнильцой))