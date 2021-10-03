Суарес объяснил своё празднование гола в ворота «Барселоны»

После забитого в ворота бывшего клуба мяча Луис Суарес сымитировал разговор по телефону.

Установив счёт 2:0, уругваец развернулся в сторону центральной трибуны «Ванда Метрополитано», где находился Рональд Куман, отбывавший свою дисквалификацию. В течение всего матча голландец давал подсказки своим ассистентам с помощью телефонной связи.

«Барселона» - особенный для меня противник. Рад, что мы победили. К этому и стремились.

Свой жест я адресовал не Куману, а всем людям, у которых есть мой номер. Дал детям обещание, что сделаю это», - цитирует Суареса Marca.

Отметим, что «эль пистолеро» теперь имеет голы в ворота всех команд в чемпионате Испании, с которыми он играл.