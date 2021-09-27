Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Серия А

«Барселона» готова предложить «Ювентусу» тер Штегена и Депая за де Лихта слухи

27 Сентября 2021 • 23:21 Комментировать (2)
Торино
...
Ювентус
4.40 3.35 1.90
02.10 19:00

Маттайс де Лихт стал одной из главных целей ведущих европейских клубов на следующее летнее трансферное окно. Сегодня стало известно, что на защитника всерьез претендует «Челси».

Впрочем, итальянское издание Calcio Mercato сообщает, что голландца попытается перехватить «Барселона». Правда, согласно источнику, каталонцы не намерены платить «Ювентусу» 150 миллионов евро из-за финансовых трудностей клуба. Однако, испанцы готовы предложить за де Лихта двух футболистов, которые получают огромную зарплату по действующим контрактам.

Речь идет о голкипере Андре тер-Штегене и форварде Мемфисе Депае. Немец в последние годы подвергается критике со стороны фанатов за плохую игру в ключевых играх, а на Депая, который был подписан этим летом, «сине-гранатовые» не рассчитывает в долгосрочной перспективе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Juventissimo
27 Сентября 2021 в 23:43
Лучше поменяемся наоборот:) Ювентус отдаст Барселоне Щенсны и Бернардески с ДеШильо впридачу за Де Йонга.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Венеция 1:1 Торино
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
00:54 · Италия. Серия А
Бергоми: «Милан» будет снова выигрывать, это вопрос времени»
00:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов бесплатно отпустить Рэмзи слухи
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление центральной зоны в Серии А слухи
27 Сентября
23:40 · Италия. Серия А
«Венеция» с «Торино» победителя не выявили
23:21 · Италия. Серия А
«Барселона» готова предложить «Ювентусу» тер Штегена и Депая за де Лихта 2 слухи
22:08 · Италия. Серия А
Появилось видео с жестом Дзаньоло, за который он может понести строгое наказание 1 видео
21:30 · Италия. Серия А
Н’Зонзи перейдёт в катарский чемпионат
21:00 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Ибрагимович до сих пор важен «Милану», даже если он не играет»
20:05 · Англия. Премьер-лига
Кьезу попытаются переманить в АПЛ слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за Кесси
16:43 · Италия. Серия А
Сарри: «АПЛ и Серия А несравнимы» 2
15:50 · Италия. Серия А
​«Ювентус» рассказал о травмах Дибалы и Мораты
14:56 · Италия. Серия А
​Дзаньоло могут наказать за жест в адрес фанатов «Лацио»
12:57 · Италия. Серия А
Кьеллини: «ПСЖ» напоминает команду из игры на PlayStation» 2
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет переманить полузащитника «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем