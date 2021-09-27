Маттайс де Лихт стал одной из главных целей ведущих европейских клубов на следующее летнее трансферное окно. Сегодня стало известно, что на защитника всерьез претендует «Челси».

Впрочем, итальянское издание Calcio Mercato сообщает, что голландца попытается перехватить «Барселона». Правда, согласно источнику, каталонцы не намерены платить «Ювентусу» 150 миллионов евро из-за финансовых трудностей клуба. Однако, испанцы готовы предложить за де Лихта двух футболистов, которые получают огромную зарплату по действующим контрактам.

Речь идет о голкипере Андре тер-Штегене и форварде Мемфисе Депае. Немец в последние годы подвергается критике со стороны фанатов за плохую игру в ключевых играх, а на Депая, который был подписан этим летом, «сине-гранатовые» не рассчитывает в долгосрочной перспективе.