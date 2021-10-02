Куман ослушался Гвардиолу

Прошлым летом «Барселона» заполучила обратно выпускника Ла Масии Эрика Гарсии. На радостях от подписания контракта со свободным агентом в Каталонии не услышали бывшего наставника футболиста, главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Специалист утверждал, что 20-летний Гарсия еще не готов к роли основного защитника на таком уровне, сообщает El Nacional.

Дебютный отрезок футболиста подтверждает правоту Гвардиолы. Гарсия провел шесть матчей и заработал два удаления. Наставник «блауграны» Рональд Куман на грани увольнения из команды, и его решение довериться Гарсии может сыграть в этом не последнюю роль.