Суарес забил всем командам в чемпионате Испании, с которыми играл

Луис Суарес помог мадридскому «Атлетико» добыть победу в восьмом туре Ла Лиги над «Барселоной» со счётом 2:0. Уругваец отличился решающим мячом в воротах своей бывшей команды.

«Эль пистолеро» сумел закрыть важный для себя гештальт, поразив ворота бывшей команды. «Барселона» стала ля уругвайца 31-м клубом в чемпионате Испании, в ворота которой он забивал мячи, о чём информирует испанский журналист Алексис Мартин.

Напомним, что ранее Луис Суарес заявлял о том, что не станет праздновать голы в ворота бывшего клуба.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 34-летний финишер «кальчонерос» отличился уже тремя голами в семи поединках.