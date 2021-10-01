Иньеста поделился, что хочет однажды вернуться в «Барселону»

Андрес Иньеста, представляющий на данный момент японскую команду «Виссел Кобе», рассказал, есть ли у него желание когда-то вернуться в «Барселону».

Легендарный испанец отметил, что с момента его ухода в клубе многое изменилось. Впрочем, он не считает это серьезной проблемой. «Я бы хотел снова побывать в структуре «Барселоны», что бы не случилось. Пока не знаю, в роли кого я могу снова предстать перед болельщиками каталонцев», - подчеркнул игрок в интервью BBC.

Напомним, что сейчас обратно в Каталонию сватают бывшего партнера Иньесты по центру полузащиты, Хави Эрнандеса, называя того будущим преемником наставника Рональда Кумана.