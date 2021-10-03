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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Атмосфера в раздевалке очень хорошая, и мы хотим всё изменить»

03 Октября 2021 • 00:22 Комментировать (1)
Атлетико М
2:0
Барселона
окончен

Капитан «Барселоны» Херард Пике высказался после матча с «Атлетико» (0:2) в Ла Лиге.

- Мы в сложной ситуации. Нам очень непросто, скажу честно, - заявил Пике Movistar +. -  У нас не одна проблема, а комплекс. Несмотря на всё это, я уверен, что мы выкарабкаемся. У нас сложное время, и мы ничего подобного раньше не переживали. Атмосфера в раздевалке очень хорошая, и мы хотим всё изменить.

- Куман  и Лапорта? Как игроки, мы не вовлечены во все это, мы почти никак не можем влиять на ситуацию. Нам нужно выходить на поле и делать все, что возможно. Есть дни, когда все удается, но также есть и другие, - добавил Пике.

«Барселона» набрала 12 очков в 7 матчах и идет на восьмом месте в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bartimeus
03 Октября 2021 в 00:46
Комплекс, что в команде есть Лео и он в одиночку сделает результат, где сумеет. а мы дружно покатаем вату. Так было в прошлом сезоне, так же и сейчас. Куман ни на что не влияет.
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03.10  22:00 Гранада ... Севилья 4.7 3.65 1.8
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