Пике: «Атмосфера в раздевалке очень хорошая, и мы хотим всё изменить»

Капитан «Барселоны» Херард Пике высказался после матча с «Атлетико» (0:2) в Ла Лиге.

- Мы в сложной ситуации. Нам очень непросто, скажу честно, - заявил Пике Movistar +. - У нас не одна проблема, а комплекс. Несмотря на всё это, я уверен, что мы выкарабкаемся. У нас сложное время, и мы ничего подобного раньше не переживали. Атмосфера в раздевалке очень хорошая, и мы хотим всё изменить.

- Куман и Лапорта? Как игроки, мы не вовлечены во все это, мы почти никак не можем влиять на ситуацию. Нам нужно выходить на поле и делать все, что возможно. Есть дни, когда все удается, но также есть и другие, - добавил Пике.

«Барселона» набрала 12 очков в 7 матчах и идет на восьмом месте в чемпионате Испании.