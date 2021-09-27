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Фати: Не испытываю давления из-за десятого номера на спине

27 Сентября 2021 • 22:19 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
2.12 3.45 3.45
02.10 22:00

Ансу Фати, на которого возглавляют огромные надежды болельщики «Барселоны», на днях вернулся на поле после периода реабилитации от травмы колена. Свое возвращение испанец отметил дебютным голом под новым десятым номером, который он унаследовал от Лионеля Месси.

В интервью пресс-службе клуба игрок поделился своими впечатлениями от долгожданного события. «Я горд носить номер Лео, но это не оказывает на меня давление. Точнее, я его не испытываю. Хотел бы поблагодарить всех врачей и физиотерапевтов, благодаря которым я снова могу выступать перед каталонской публикой», - заявил Фати.

Уточним, что юный талант «Барселоны» в течение десяти месяцев лечился от повреждения, успев перенести четыре хирургических вмешательства.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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